Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Mahalle tarihinde ilk kez sıcak asfalt uygulamasının hayata geçirildiği çalışma kapsamında, Atatürk ve Bergama caddelerini kapsayan toplam 4 kilometrelik yolun yenilenmesi planlanıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamasına geçildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ile Soma Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar, Atatürk Caddesi'nden başladı. Atatürk Caddesi'nin tamamının yaklaşık 20 iş günü içerisinde sıcak asfaltla kaplanması planlanırken, Bergama Caddesi'nin de dahil olduğu çalışmalar kapsamında toplam 4 kilometrelik yolun yenilenmesi hedefleniyor.

Turgutalp Mahallesi'nde ilk kez sıcak asfalt uygulamasının gerçekleştirileceği çalışmalar kapsamında, Soma genelinde toplam 18 kilometrelik yolda sıcak asfalt yapılması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, Soma genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, yerel yönetim olarak koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, 'Soma Belediyesi mevcut asfaltın kaldırılması çalışmalarını yürütürken, biz de asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Asfalt ve parke taşı çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.