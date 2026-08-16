Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğini artırmak için Güvenilir Gıda Mobil Uygulamasını tanıttı. Mudanya'da düzenlenen etkinlikte 'Çek Gönder' özelliği anlatılırken, denetimlerin titizlikle süreceği vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde vatandaşların gıda güvenilirliği konusunda bilinçlendirilmesi ve denetim süreçlerine aktif katılımının sağlanması amacıyla Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması tanıtım stantları kuruldu.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda gerçekleştirilen tanıtımlarda, uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılırken, tüketicilerin karşılaştıkları gıda güvenilirliğiyle ilgili olumsuzlukları yetkililere kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmelerine yönelik 'Çek Gönder' özelliği de tanıtıldı.

Kurulan stantlarda ayrıca güvenilir gıdanın sağlanmasında tüketicilerin rolüne dikkat çekilerek, vatandaşların şüpheli durumları ve tespit ettikleri uygunsuzlukları ilgili kanallar aracılığıyla bildirmelerinin denetim çalışmalarına önemli katkı sağladığı vurgulandı. Gıda güvenilirliğinin korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.

Mudanya'da kurulan Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması bilgilendirme standında gıda denetimlerine ilişkin bilgi veren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin titizlikle, aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz da mobil uygulama tanıtım standını ziyaret ederek, kontrol görevlilerinden bilgi aldı.​