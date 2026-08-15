Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağdurların ve kırılgan grupların adalete erişimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamaları anlattı. Gürlek; adli görüşme odalarından çocuk dostu adli süreçlere, aile içi ve kadına yönelik şiddet soruşturma bürolarından engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlere kadar yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti.

MAĞDURLAR İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME ORTAMLARI

Adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde, özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağladıklarını ifade eden Gürlek, bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydetti. Çocuklara yönelik adli süreçlerde ise çocuğun üstün yararının gözetildiğini belirten Gürlek, çocukların yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda adli süreçlere dahil edilmesini sağladıklarını aktardı.

ŞİDDET SUÇLARINDA UZMANLAŞMA VURGUSU

Bakan Gürlek, Çocuk Suçları Soruşturma Büroları ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında uzmanlaşmayı ve etkinliği artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu bürolar aracılığıyla koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade eden Gürlek, adli süreçlerin mağdur odaklı şekilde yürütülmesine yönelik uygulamaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığımız bünyesinde, insanı merkeze alan adalet anlayışımızla mağdurların ve kırılgan grupların adli süreçlerde etkin şekilde desteklenmesine yönelik hizmetler sunuyoruz.



Çocuk adaletinde uzmanlaşmayı güçlendiren, şiddet mağdurlarının: pic.twitter.com/B8CV7HKfYc — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 15, 2026

ENGELLİ BİREYLERİN ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Paylaşımında adalete erişimde engelli bireylere yönelik çalışmalara da değinen Bakan Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, yürütülen tüm çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Kılma' hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek, daha hızlı, etkin, erişilebilir ve güven veren bir adalet sistemi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.