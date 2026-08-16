Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sahil Konserleri' kapsamında Mudanya Mütareke Meydanı'nda düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, vatandaşlara deniz kıyısında keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını müzikle buluşturan 'Sahil Konserleri' kapsamında bu kez Mudanya'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Mudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde birbirinden değerli Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilirken, vatandaşlar da şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Deniz kıyısında gerçekleşen etkinlik, Bursalı müzikseverlere müzik ve sahil atmosferini bir arada yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Orkestra Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğü Sahil Konserleri, ağustos ayı boyunca Bursa'nın farklı sahil noktalarında vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

???? MUDANYA'DA YAZ AKŞAMI MÜZİKLE RENKLENDİ



Yaz akşamlarında müziğin eşsiz ezgilerini Bursalılarla buluşturmaya devam ediyoruz.



???? Mudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konserinde, birbirinden değerli eserler seslendirilirken vatandaşlarımız da: pic.twitter.com/x2hIFvCfHx — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) August 16, 2026