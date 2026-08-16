Vizyona giren yeni yapımlar sinemaseverlerle buluştu. Dramdan gerilime, komediden animasyona kadar geniş bir yelpazede filmler, farklı dünyaların kapılarını aralıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sinemaseverler, bu hafta vizyona giren altı yeni yapımla farklı türlerdeki hikâyeleri sinema salonlarında izleme fırsatı buldu.

Gösterime giren filmler arasında Paw Patrol: Dino Filmi (Paw Patrol: The Dino Movie), Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street), Peter Pan Kabuslar Ülkesi (Peter Pan's Neverland Nightmare), Fırtınadan Önce (Pressure), Tarot: Yeniden Doğuş, Kuyumcu ve Derin Dehşet (Above and Below) yer aldı.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Paw Patrol: Dino Filmi (Paw Patrol: The Dino Movie), şiddetli bir fırtınanın ardından bilinmeyen bir adaya sığınan Paw Patrol yavrularının dinozorlar uzmanı Rex ile bir araya gelmesini ve adanın doğal kaynaklarını ele geçirmek isteyen Belediye Başkanı Humdinger'ın kontrolsüz kazılarla uyandırdığı yanardağı durdurmak için giriştiği riskli kurtarma operasyonunu anlatıyor.

David Robert Mitchell'ın yönetip senaryosunu yazdığı Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street), aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olayın Oak Caddesi'ni sıradan banliyö yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşımasını konu alıyor. Bu yeni düzende hayatta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek zorunda kalan Platt ailesi için aile bağları tek sığınak haline gelir. Anne Hathaway ve Ewan McGregor başrolde yer alıyor.

Scott Chambers'ın yönetip senaryosunu yazdığı Peter Pan Kabuslar Ülkesi (Peter Pan's Neverland Nightmare), küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling'in kâbusu andıran bir kurtarma yolculuğuna sürüklenmesini anlatıyor. Neverland'in karanlık sırları arasında ilerleyen Wendy, hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için hayatta kalma mücadelesi vermek zorundadır.

Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon'un başrollerini paylaştığı Fırtınadan Önce (Pressure), Normandiya Çıkarması'nın kaderi üzerinde belirleyici rol oynayan gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Meteorolog Yüzbaşı James Stagg'in çıkarma gününde büyük fırtına yaşanacağını öngörmesiyle General Eisenhower ve Stagg, tarihin en büyük deniz harekâtını başlatmak ile savaşı kaybetme riskini göze almak arasında kritik bir kararın eşiğine gelir..

Azim Şengül ve Yiğit Demirkaya'nın yönettiği yerli gerilim Tarot: Yeniden Doğuş, eski bir tarot destesinin etrafında şekillenen lanetli bir ritüelin bir grup arkadaşın hayatını kabusa çevirmesini anlatıyor. Kartlar açıldıkça geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkar ve 'Yeniden Doğuş' için dehşet dolu bir bedel ödenmesi gerekecektir.

Emad Elgazwy ve Islam Khayri'nin yönettiği komedi filmi Kuyumcu (El Gawahergy), kadınlara düşkünlüğüyle bilinen ünlü kuyumcu Seif'in, güçlü iradeli karısı Yasmine'nin ısrarıyla girdiği ilişki terapisinin her adımda ilişkilerini kurtarmak yerine komik bir kaos dalgasına dönüşmesini anlatıyor.