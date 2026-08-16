Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ikinci ayağı olan 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) adeta nefes kesti. Altınordu'da başlayan ve Perşembe sahil yolu üzerinden menderesler diyarı Aybastı Perşembe Yaylası'na kadar uzanan 112 km'lik yarış, 1500 rakımdaki Karga Tepesi'nde son buldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda 29 ülkeden 17 profesyonel takım ve 119 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ikinci yarışı olan Karadeniz Klasiği yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

Altınordu ilçesi Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'ndan başlayarak Aybastı Perşembe Yaylası'nda son bulan yarışın startını Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

KARADENİZ KIYILARINDAN 1500 RAKIMLI KARGA TEPESİNE ZORLU YARIŞ

Karadeniz Klasiği yarışları Ordu'nun eşsiz kıyıları ve zorlu yollarından oluşan bir parkurda gerçekleşti. Altınordu'dan başlayan yarış, Perşembe Sahil yolu üzerinden Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerinin geçilmesinin ardından Perşembe Yaylası'nda sona erdi.

Muhteşem manzaralar eşliğinde 112 km süren yarışta farklı ülkelerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Sıfır rakımdan başlayarak 1500 rakımda son bulan yarışın finişinde sporcuları Karga Tepesi'nde toplanan protokol üyeleri ve coşkulu kalabalık karşıladı.

ZORLU PARKURU KAZANAN UMBA LOPEZ ABNER SANTIAGO

Zorlu yarış sonrası derece yapan sporcular için Perşembe Yaylası'nda ödül töreni düzenlendi. Zorlu yarışın birincisi İtalya Solutıon Tech Noppo Ralı Takımı'ndan Umba Lopez Abner Santıago(Kolimbiya), İkincisi Türkiye İstanbul Team Takımı'ndan Aman Awet(Eritre), Üçüncüsü İtalya Sloutıon Tech Nıppo Rali Takımı'ndan Tsarenko Kyrylo(Ukrayna) olurken 23 Yaş Altı En Başarılı Sporcular ise Spor Toto Contınental Team Takımı'ndan Ferhat Emişçi(Türkiye) oldu.

Sporculara ödüllerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri takdim etti.

ORGANİZASYONA TAM NOT

Spor organizasyonlarında adından sıkça söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, dev bir organizasyonu daha başarı ile tamamladı. 2 gün süren organizasyon federasyon başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sporculardan tam not aldı.