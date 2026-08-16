Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserleri Başkentlilerle buluşturan 'Emekten Sanata BELMEK Sergileri', Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - 6 Eylül'e kadar sürecek sergide, her hafta farklı branşlarda hazırlanan el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek bölümde ise el nakışı, çini, iğne oyası, dantel angles ve şiş dantel branşlarından yüzlerce eser yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserleri sergiler aracılığıyla Başkentlilerle buluşturuyor.

7 Ağustos'ta başlayan 'Emekten Sanata BELMEK Sergileri' kapsamında, her hafta farklı branşlardan çalışmalar Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

HER HAFTA FARKLI ESERLER SERGİLENİYOR

6 Eylül'e kadar devam edecek sergide, 21-25 Ağustos tarihleri arasında turistik el sanatları, taş bebek, kırkyama, ahşap boyama, mefruşat, sepet örgü ve rölyef; 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında ise giyim, takı tasarımı, deri işleme, gümüş, mozaik, deri ve örgü branşlarında hazırlanan eserler yer alacak.

El nakışı, çini, iğne oyası, dantel angles ve şiş dantel branşlarında hazırlanan yüzlerce eser ise 18 Ağustos'a kadar sanatseverlerle buluşacak.