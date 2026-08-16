Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyeti kapsamında Romanya hava sahasında önemli bir eğitime katıldı. Faaliyette 2 F-16, 1 E-7T ve 1 KC-135R görev alırken, NATO unsurlarıyla ilk kez düşük süratli önleme eğitimi gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunmasına katkı sağlamayı sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, 13 Ağustos 2026'da Romanya hava sahasında NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından 2 F-16, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından 1 E-7T ve Adana 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından 1 KC-135R uçağı katıldı.

İLK KEZ DÜŞÜK SÜRATLİ ÖNLEME EĞİTİMİ

NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun hava ve füze savunma faaliyetlerine yönelik katkısının sürdürüldüğü belirtilen paylaşımda, güçlü hava gücüyle barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik görevlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

✈️ Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.



13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence - IAMD) faaliyetine;



???? 6'ncı Ana Jet: pic.twitter.com/gCnR76aNN9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2026