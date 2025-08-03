Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin 2025 uluslararası bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarıları duyurdu. Filipinler’deki 36. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda 2 altın ve 2 gümüş, Fransa’daki 55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda 4 bronz ve 1 mansiyon, Almanya’daki 5. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan öğrenciler tebrik edildi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin uluslararası bilim olimpiyatlarında bayrağımızı gururla dalgalandırdığını belirtti.

Bakan Kacır, öğrencilerin başarılarını şu şekilde özetledi:

36. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı (Filipinler): 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı etkinlikte Türk öğrenciler 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

55. Uluslararası Fizik Olimpiyatı (Fransa): 94 ülkeden 415 öğrencinin katıldığı olimpiyatta Türkiye, 4 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü elde etti.

5. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı (Almanya): 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı organizasyonda Türk kız öğrenciler 3 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Bakan Kacır, “Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz. Onların her daim yanındayız” diyerek, öğrencilerin bilimdeki başarılarının Türkiye’nin geleceğine olan katkısını vurguladı.