Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), öğrencilerin gelecek vizyonuna yön vermeyi sürdürüyor. 2021 yılında GUHEM'in düzenlediği yaz kampına katılarak 'Keşke burası bir okul olsa' temennisinde bulunan Rüzgar Toprak Arslan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye girerek başarı sıralamasında ilk 1000 arasında yer aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK iş birliğinde kente kazandırılan GUHEM, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi ile yeni bir eğitim misyonu üstlendi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösterecek okulda yeni eğitim öğretim döneminde 48 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin 12'si Bursa dışından gelecek.

2021'DE KURDUĞU HAYALLE GUHEM'E DÖNDÜ

Rüzgar Toprak Arslan'ın GUHEM ile tanışması 2021 yılında katıldığı üç günlük yaz kampıyla başladı. Merkezden çok etkilenen Rüzgar'ın o gün kurduğu 'Keşke burası okul olsa' hayali, yıllar sonra gerçeğe dönüştü. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Rüzgar, annesi Güzide Deliacı ile birlikte BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'la bir araya geldi. Başkan Burkay ve Rüzgar, fen lisesinin sınıflarını, laboratuvarlarını ve atölyelerini birlikte gezdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rüzgar'ın hikâyesinin GUHEM'in kuruluş vizyonunu ortaya koyan güzel bir örnek olduğunu söyledi. GUHEM'in gençlerin uzay ve havacılığa ilgisini akademik bir geleceğe dönüştüren önemli bir merkez haline geldiğini belirten Burkay, 'Toprak kardeşimizi bugün burada görmek bizim için çok kıymetli. 2021 yılında GUHEM'de bir programa katılıyor ve 'Keşke burası okul olsa' diye bir hayal kuruyor. LGS'de elde ettiği önemli başarının ardından ilk tercihine GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisemizi yazarak buraya öğrenci olarak dönüyor. Yıllar önce ortaya koyduğumuz vizyonun gençlerimizin hayatına dokunan somut bir sonuca dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz.' dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAKLAR'

GUHEM'in kuruluşundaki temel hedeflerden birinin gençlerin uzay ve havacılığa olan merakını artırmak olduğunu ifade eden Burkay, Fen Lisesi ile bu hedefin yeni bir aşamaya taşındığını belirtti. Başkan Burkay, 'GUHEM'i hayata geçirirken yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisini artıracak bir merkez oluşturmayı hedefledik. Ardından gençlerimizin bu alandaki akademik donanımını güçlendirecek bir eğitim sisteminin yine burada oluşmasını arzu ettik. Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle bugün çok önemli bir aşamaya geldik. Buradan yetişecek gençlerimizin Türkiye'nin uzay ve havacılık yol haritasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, yeni eğitim - öğretim döneminde 48 öğrencinin GUHEM çatısı altında buluşacağını belirterek, öğrencilere burs ve konaklama imkânlarının da sunulacağını belirterek, şunları kaydetti: 'Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençlerimiz burada eğitim görecek. Hazırlık sınıfıyla başlayacak eğitim modelimizde yabancı dil eğitimine de önem vereceğiz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri için gerekli imkânları oluşturduk. Bizim inancımız şu; insanın kendine inanması, ülkesine güvenmesi lazım. Rüzgar Toprak gibi gençlerimiz ülkemizin kalkınması ve teknolojik bağımsızlığı için çalışacak nesiller olacak.'

'KEŞKE BURASI OKUL OLSA DEMİŞTİM'

Uçak mühendisi olmayı hedefleyen Rüzgar Toprak Arslan da GUHEM'in eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, '2021 yılında burada üç günlük bir programa katılmıştım. GUHEM'i keşfettim, eğitimlere katıldım ve çok güzel deneyimler yaşadım. O zaman 'Keşke burası okul olsa' demiştim ve şimdi bu hayalim gerçek oldu. Uzun zamandır GUHEM'deki çalışmaları takip ediyorum. Burada alacağım eğitimin uçak mühendisliği hedefime ulaşmamda bana büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.' dedi. Rüzgar, GUHEM Fen Lisesi'ni ilk tercihine yazdığını belirterek, 'Buradaki atölyeler ve eğitim ortamı ilgi duyduğum alanlarla doğrudan örtüşüyor. İnşallah burada kendimi geliştirerek hayallerime ulaşacağım. İbrahim Burkay Başkanımıza ve BTSO'ya teşekkür ediyorum.' dedi.

'EVİMİZ ADETA BİR ATÖLYE'

Rüzgar' Toprak'ın annesi Güzide Deliacı ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren teknoloji ve proje geliştirmeye büyük ilgi duyduğunu söyledi. Rüzgar'ın hayallerinin peşinden gitmesi için her zaman destek olduğunu belirten Deliacı, şöyle konuştu: 'Evimiz adeta Rüzgar Toprak'ın atölyesi. Her yerde kablolar, straforlar ve yaptığı projeler var. Bu nedenle LGS sonrasında onun ilgi alanlarına doğrudan hitap eden böyle bir okulun olması bizim için çok değerliydi. Toprak sadece hayal kurmuyor, hayalinin peşinden de gidiyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'a bu merkezi kazandırdığı için teşekkür ederim. İnşallah GUHEM Fen Lisesi, onun gibi nice gencimizin yetişmesine ve Millî Teknoloji Hamlemize katkı sağlamasına vesile olur.'

GUHEM'DE EĞİTİM YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR

GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fen Lisesi'nde öğrenciler akademik eğitimin yanı sıra uygulamalı ve proje temelli eğitim alacak. Öğrenciler GUHEM'in interaktif eğitim alanlarından, laboratuvarlarından, havacılık ve uzay simülasyonlarından, prototipleme ve üretim atölyelerinden yararlanarak geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerine hazırlanacak.