İzmit Belediyesi'nin çocuk ve gençleri teknolojiyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Robotik Kodlama ve Yazılım Evi, ilk mezunlarını verdi, 46 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin çocukların ve gençlerin dijital dünyada üreten bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için Alikahya Fatih Mahallesi'nde hizmete açtığı Robotik Kodlama ve Yazılım Evi, ilk mezunlarını verdi. Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren merkezde 46 öğrenci, düzenlenen törenle eğitimlerini tamamladı.

Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'nde gerçekleşen törene İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz, Başkan yardımcıları İlker Ulusoy, Nilgün İrteni, Meclis üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi, Akarca Mahallesi Muhtarı Müyesser Yılmaz, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili Lütfü Obuz 'Çocuklarımızı gösterdikleri emek ve başarı için gönülden kutluyorum. Emeği geçen hocalarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Diplomalarınız hayırlı olsun' dedi.

TEKNOLOJİ DÜNYASINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDULAR

Robotik Kodlama ve Yazılım Evi'nde bir ay boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra teknoloji dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Temel mekanik setleri kullanan öğrenciler, robotlarını kurarak parçaları birleştirdi, mekanik sistemlerin çalışma mantığını öğrendi, temel robot kontrolü uygulamaları gerçekleştirdi. Böylece çocuklar, yalnızca içerik tüketmek yerine teknoloji üreten ve problem çözme becerilerini geliştiren bir eğitim sürecinden geçti.