Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenli ve konforlu yolculuk bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Aqua'nın sevilen çizgi film karakterleri Astakoz ve Mavi Yengeç'in rol aldığı 5 farklı kamu spotu hazırlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kentim A.Ş. tarafından hazırlanan kamu spotlarında Körfez Aqua'nın sevilen karakterleri Astakoz ve Mavi Yengeç başrolde yer alıyor. Ortalama 30 saniyeden oluşan 5 farklı animasyonda; tramvaydan inen yolculara yol verilmesi, güvenli ve sessiz yolculuk, çöplerin yere atılmaması ve yaşlılara yer verilmesi konuları eğlenceli bir dille işleniyor. Renkli görüntüler ve sevilen karakterler sayesinde toplu ulaşım kuralları, özellikle çocuklar için keyifli bir öğrenme deneyimine dönüşüyor.

'YER VERMEK NEZAKETTİR'

'Temiz tramvay, temiz şehir', 'yol vermek, yolculuğu kolaylaştırır', 'yer vermek nezakettir' ve 'sessiz yolculuk herkes için konfor' mesajlarının öne çıktığı kamu spotları, tramvay içi ekranlarda yolculuk boyunca vatandaşlara ulaşıyor. Günlük hayatın küçük ancak önemli davranışlarına dikkat çeken animasyonlarla yolcuların hem kendi konforlarını hem de diğer yolcuların haklarını gözetmesi amaçlanıyor. Böylece toplu ulaşımda nezaket, temizlik ve güvenlik kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Tramvay ekranlarında yayına alınan Astakoz ve Mavi Yengeç'in eğlenceli maceraları yolcuların ilgisini çekerken, özellikle gençler ve çocuklardan beğeni topladı. Eğitici mesajların çizgi film karakterleri aracılığıyla aktarılması, farkındalık çalışmasını klasik kamu spotlarından farklı bir noktaya taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğlendirirken öğreten animasyonlarla daha temiz, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım kültürünün kent genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.