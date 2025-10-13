Türk müteahhitler, Portekiz'de önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan 100 milyar Euro'luk alt ve üstyapı projesini yerinde incelemek ve olası iş birliklerini görüşmek üzere Portekiz'e çıkarma yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) koordinasyonunda Portekiz'in Lizbon ve Porto şehirlerini kapsayan müteahhitlik heyeti ziyareti bugün başladı.

16 Ekim'e kadar devam edecek ziyaret kapsamında Türk firmaları, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanlığı, Ticaret ve Yatırım Ajansı (AICEP), İnşaat ve Kamu Hizmetleri Sanayicileri Derneği (AICCOPN) ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek ülkedeki büyük ölçekli yatırım projelerine dair bilgi edinecek, iş birliği olanaklarını değerlendirecek ve Portekiz firmaları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

PORTEKİZ'DE POTANSİYEL BÜYÜK

Geçtiğimiz Ocak ayında Portekiz Altyapı ve Konut Bakanlığı Devlet Sekreteri Hugo Morato Alface do Espirito Santo ve ardından Eylül ayında Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz'un Türkiye Müteahhitler Birliği'ne yaptığı ziyaretler kapsamında alınan bilgiler ve Türk müteahhitlere yapılan davet neticesinde düzenlenen müteahhitlik heyeti ziyaretinin amacı, ülkede önümüzdeki 5 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen yaklaşık 70-100 milyar Euro tutarındaki projelerden pay almak. Bu tutarın 45 milyar Euro'luk bölümü altyapı projeleri, geri kalanı ise kamu-özel iş birliği modeliyle hayata geçirilecek konut, ulaştırma, enerji ve kentsel gelişim projeleri için ayrılacak. Bahse konu projeler devlet bütçesi, Avrupa Birliği fonları ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından finanse edilecek. Bu çerçevede, Portekiz'de yapılması planlanan yeni Lizbon Havaalanı ve 'Havalimanı Şehri' projesi, Porto-Lizbon, Porto-Vigo ve Lizbon-Madrid bağlantılarını kapsayan yüksek hızlı tren hatları, Lizbon ve Porto metrolarının geliştirilmesi, konut, okul, kültürel tesis projeleri, enerji, su temini ve atık su sistemleri gibi büyük ölçekli kentsel gelişim projeleri ile telekomünikasyon altyapısı ve madencilik projeleri ile yeşil alan ve sürdürülebilir şehircilik projeleri Türk müteahhitlik firmaları için yeni işbirliği fırsatları sunuyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLER AVRUPA'DA YENİ FIRSATLARA ODAKLANIYOR

TMB Başkanı Erdal Eren, ziyaretin Türk inşaat sektörü için Avrupa'da yeni bir kapı açacağını belirtti.

2024 yılında ilk defa proje üstlenilen Portekiz'de bugüne kadar 71 milyon ABD Doları tutarında iki proje üstlenildiğini kaydeden Eren, 'İki ülkenin iş birliği potansiyeli bunun çok üzerinde. Firmalarımızın farklı coğrafyalarda kazandığı tecrübe ve uluslararası başarısı, Portekiz gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler sunmamızı sağlıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Portekiz ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) ülkelerinde firmalarımızın aktif rol almasını hedefliyoruz. Bu ziyaretin uzun vadeli ortaklıkların temelini oluşturacağına inanıyoruz' diye konuştu.