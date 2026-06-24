Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör soruşturmaları kapsamında 241 kişi hakkında gözaltı kararı açıklamasının ardından bazı baro kurul ve merkezlerinin ücretsiz/gönüllü avukat organizasyonu oluşturmasına tepki gösterdi. Grup, söz konusu faaliyetlerin hangi kapsamda yürütüldüğünün açıklanmasını istedi.

ANKARA (İGFA) - Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmaları kapsamında alınan gözaltı kararlarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihli basın duyurusuyla çeşitli terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı. Grup, bu açıklamanın ardından Ankara Barosu bünyesindeki bazı kurul ve merkezler tarafından söz konusu dosyalar için ücretsiz/gönüllü avukat organizasyonları ve nöbet sistemlerinin oluşturulmasının gündeme geldiğini belirtti.

'SAVUNMA HAKKI CMK KAPSAMINDA GÜVENCE ALTINDA'

Açıklamada, herkesin savunma hakkından yararlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında zorunlu müdafilik sisteminin bulunduğu ifade edildi. Bazı baro kurul ve merkezlerinin terör soruşturmalarındaki şüphelilere ücretsiz hukuki destek sağlamasının eleştirildiği açıklamada, bu durumun meslektaşların serbest meslek faaliyetlerini etkileyebileceği ve kamuoyunda Ankara Barosu ile soruşturma kapsamındaki kişiler arasında yakınlık algısı oluşturabileceği öne sürüldü.

'ANKARA BAROSU HİÇBİR İDEOLOJİK YAPININ TEMSİL MAKAMI DEĞİLDİR'

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu açıklamasında, 'Ankara Barosu hiçbir ideolojik yapının veya örgütsel çevrenin temsil makamı değildir' ifadelerine yer vererek, ilgili kurul ve merkezlerin hangi dosyaları hangi kriterlerle takip ettiğinin, ücretsiz/gönüllü hukuki destek sağlayan avukatların baro yönetimine bilgi verip vermediğinin ve faaliyetlerin Ankara Barosu adına yürütülüp yürütülmediğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.