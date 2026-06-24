İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçların yurt dışına usulsüz şekilde gönderildiği iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte reçeteler kullanılarak temin edilen yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına gönderilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyona imza attı. Yapılan incelemelerde, sahte reçetelerle temin edilen ilaçların eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak kargo firmaları ve havalimanları aracılığıyla kayıt dışı şekilde yurt dışına sevk edildiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerine baskın gerçekleştirdi.

Sahte Reçete Operasyonu????



Sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçların, eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak kargo firmaları ve havalimanları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiği tespit edildi.



İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş: pic.twitter.com/0znABo0e24 — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 24, 2026

Operasyon kapsamında toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağlık sistemini ve kamu kaynaklarını hedef alan usulsüzlüklerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, 'Suça geçit yok' mesajı verildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.