Türk Kızılayı, Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Afgan Kızılayı ile iş birliği yaparak depremzedelere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdüürken, Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği’nin paylaşımına göre, Türk Kızılayı’nın bölgedeki yardımları ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırılıyor.ANKARA (İGFA) - Afganistan’ın Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem, Kunar, Nangarhar, Laghman ve Kabil bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı felaketin ardından Türk Kızılayı, Afgan Kızılayı ile koordineli bir şekilde harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında, Türk Kızılayı’nın afet bölgesindeki yardım faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

https://twitter.com/TC_KabilBE/status/1963248428613255269

Türk Kızılayı, depremin hemen ardından saha çalışmalarına katılmak üzere Afganistan Delegasyon Başkanlığı’nı harekete geçirdi. İlk etapta 50 bin dolarlık acil yardım kaynağı ayıran Türk Kızılayı, yerelden temin edilen malzemelerle sıcak yemek dağıtımına başladı. Ayrıca, Afgan ordusunun desteğiyle helikopterler aracılığıyla ulaşımı zor olan köylere gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri ulaştırılması hedefleniyor.

Bu arada Türkiye’den gönderilen iki personel de sahada çalışmalara destek verdiği öğrenildi.