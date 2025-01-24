İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, Türk Kızılay, Mısır Kızılayı ile iş birliği yaparak Gazze’ye yardım girişlerini yeniden başlatırken bölgede insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay yardımlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi başladı.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 17 bin 841’i çocuk, 12 bin 298’i kadın olmak üzere toplam 46 bin 913 Filistinli’nin hayatını kaybettiği ve 2,3 milyonluk nüfusun büyük bir kısmının yerinden edildiği Gazze’de, ciddi gıda, yakıt, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşanıyor.

Türk Kızılay, büyük bir yıkıma uğrayan Gazze’deki insani krizinin etkilerini hafifletmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bu kapsamda, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Ariş’teki gümrüklü depoda Marin 2 gemisinden tahliye edilen yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesi ve Gazze’ye geçişine başlandı.

Şimdiye kadar 30’dan fazla yardım TIR’ı ile insani yardım malzemeleri Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanlığı tarafından titizlikle koordine edilen süreç kapsamında Refah Sınır Kapısının kapatılmasının ardından Mısır tarafında bekleyen diğer yardım malzemelerinin de, hızla Gazze’ye girmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sağlanması hedeflendi.

Hatırlanacağı gibi Kızılay, sınır kapılarının kapalı olmasına rağmen Gazze’nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutuyordu. Girecek yardımlarla birlikte bu kapasitenin de artırılması planlanıyor.