Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'ın Kırkpınar bölgesinde ömrünü tamamlayan 32 yıllık içme suyu maslakları (su dağıtım odacıkları) ve boru hatları, içme suyunun kayıpsız ve daha sağlıklı kullanılabilmesi amacıyla yenilendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu kaynaklarının daha verimli ve temiz kullanılabilmesi amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Uludağ'ın Kırkpınar bölgesinde 1945 yılında yapılan ve 1993 yılında revize edilen içme suyu maslakları (su dağıtım odacıkları) ve boru hatları, tam 32 yıl sonra tamamen yenilendi ve boru çapları büyütüldü. Yapılan faaliyetler kapsamında 9 adet maslak ve 10 adet box imalatı yapılırken 745 metre çelik boru, 560 metre drenaj borusu ve 995 metre FDK boru hattı montajı yapıldı. Bunun yanı sıra bölgede söz konusu imalatların yapılabilmesi için 2 bin 500 metrelik yol çalışması da gerçekleştirildi.

Yapılan yenileme faaliyetleri ile birlikte Kırkpınar kaynaklarından elde edilen içme suyunun kayıpsız, daha verimli ve daha sağlıklı kullanılabilmesi amaçlandı.

Çalışmalar, kentteki Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin korunmasına da olanak sağlarken, Bursalılar için temiz su teminini de daha güvenli hale getirecek.