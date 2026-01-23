Kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerine battaniye, gıda ve kıyafet yardımı taşıyan gemi, Sudan'dan sonra Gazze'ye hareket etti.

ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, krizlerin gölgesinde kalan milyonlarca insan için 'iyilik nöbeti'ni sürdürüyor. Kızılay, Türk Milleti'nin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak dayanışma ve kardeşlik mesajı veriyor. Bu kapsamda, 20. yardım gemisi Gazze'ye uğurlandı.

https://twitter.com/Kizilay/status/2014700284753113169

Gemide, kış mevsiminde temel ihtiyaçları karşılayacak battaniye, giyim, gıda ve kavurma gibi insani yardım malzemeleri yer alırken, yetkililer, 'Bu iyilik yolculuğunda bizimle olan tüm bağışçılarımıza minnettarız. İyiliği birlikte çoğaltıyoruz' açıklamasında bulundu.