Migros depo işçileri, yönetimin açıkladığı yüzde 28-30 brüt maaş artışını yetersiz bularak ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar Esenyurt deposunda taleplerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Migros yönetiminin bugün duyurduğu yüzde 28-30 oranındaki brüt maaş artışı, depo işçileri tarafından 'zam değil sefalet dayatması' olarak nitelendirildi.

Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve ağır vergi yükü karşısında bu oranların yetersiz olduğunu vurgulayan işçiler, yaşam mücadelelerini sürdürebilmek için eyleme geçti. DGD-SEN öncülüğünde başlayan iş bırakma eylemi, İstanbul Esenyurt, Adana Merkez, Adana Sarıçam ve İzmir Torbalı depolarında gerçekleştirildi. Sendika, eylemlerin diğer depolara da yayılmakta olduğunu açıkladı.

Depo işçileri, yaptığı açıklamada, 'yüzde 28'lik sefalet dayatmasına karşı ayaktayız. İş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerimiz artarak devam edecektir' ifadelerini kullandı.

DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar Migros Esenyurt deposunda talepleri açıklarken, Türkiye genelindeki tüm depo işçilerine 'Kazanacağız' diyerek seslendi.

https://twitter.com/DGDSEN/status/2014712845854814608