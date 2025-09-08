Bunlar da ilginizi çekebilir

Festivalin finalinde ise Türk bayraklarıyla süslü araç konvoyu, Clifton sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Gün boyu süren coşku, akşam saatlerinde Türk bayrakları ve fenerlerle gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşüyle zirveye ulaştı.

TASC (Turkish American National Steering Committee) tarafından Main Memorial Park’ta organize edilen etkinlik, Türk kültürünü, sanatını ve gastronomisini buluşturdu.

ABD’deki Türk toplumu, New Jersey Türk Günü Festivali’nde bir araya gelerek kültür ve dayanışma şöleni yaşadı. Bayhan’ın sahne performansı ve Türk bayraklı araç konvoyu, etkinliğe damga vurdu. Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New Jersey’nin Clifton kentinde düzenlenen New Jersey Türk Günü Festivali, Türk toplumunu bir araya getirerek bayram havası estirdi.

