Türk iş dünyasını yurt dışındaki yatırımcılarla buluşturmak için harekete geçtiler.İSTANBUL (İGFA) - Tüm Global İş Dünyası Derneği’nin (TÜMGİŞ) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurulda konuşan TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, TÜMGİŞ olarak ilk yıllarını dolduruyor olmalarına rağmen, ortaya koydukları misyon ve çalışma ilkeleriyle iş dünyası için yurt dışına açılacakları yeni bir liman olmayı başardıklarını kaydetti.

Kadooğlu, “TÜMGİŞ’in bu noktaya erişmesinde başta Kurucular Kurulumuz olmak üzere çok kişinin payı var. Derneğimizin iskeletini hep beraber oluşturuyor, birbirinden değerli üyelerimizin tecrübeleri ve gelecek vizyonlarıyla hedeflerimize yürüyoruz.” dedi.

EKONOMİLERDE YAŞANAN ŞOKLAR ARTIYOR

Dünya ekonomisi tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçildiğine dikkat çeken Şanser Kadooğlu, küresel çapta, ekonomide de, siyasette de önemli kırılganlıklar yaşadıklarını belirterek, "Dünya ekonomisinde şokların sayısında ve sıklığında sürekli bir tırmanış görüyoruz. Pandemi, finansal kriz, enerji krizi, gıda krizi, düşük büyüme, iklim krizi ve biyoçeşitlilik krizi, olağanüstü hava olayları, büyük afetler, göç dalgaları, terör olayları ve savaşlar, toplumsal patlamalar gibi bir dizi yıkımla karşılaştık. Muhtemelen benzeri şoklar, öngörülebilir gelecekte de yakamızı bırakmayacak. Üstelik bu şoklar, dünya ekonomisinin parlak günlerinin mazide kaldığı bir döneme denk gelecek" diye konuştu.

“Küresel ekonomik koşullar olumsuz seyrederken, biz nasıl büyüyeceğiz, ülke olarak dış ticaret açığımızı nasıl indireceğiz, yatırımlar için finansmanı nasıl bulacağız?” diyen Şanser Kadooğlu, gelişen dünya şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılında benim gibi düşünen iş insanları ile TÜMGİŞ’i kurduklarını söyledi.

TÜMGİŞ'in ihtiyaçtan kurulduğunu ifade eden Kadooğlu, "Amacımız; global iş dünyası ile bütünleşmek. Yurt dışından Türkiye’ye gelen, yatırım yapmak isteyen iş insanları maalesef karşılarında çoğu zaman gerçek iş insanlarını bulamıyor ve doğru kişilere ulaşamıyordu. İşte bu temel ihtiyacın karşılığında kurulan TÜMGİŞ kısa sürede yaptığı çalışmalarla bu konuda ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. TÜMGİŞ olarak, doğru projeyi doğru yatırımcı ile buluşturmak için sorumluluk alacağız. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde Türk iş dünyası ile beraber hareket etmek için güçlü bir birlik oluşturacağız" diye konuştu.

Seçime tek liste olarak giren Şanser Kadooğlu’nun yönetiminde; Barış Gümüş, Uz. Dr. Dt. Buket Kılınç, Cansen Erdoğan, Demet Canikli, Emrah Cebecioğlu, Eser Cevahir, Feride Vural,

Gözde Dizdar, Levent Baydar, Rıdvan Öz, Seda Dicle, Selvi Erdemoğlu, Sertaç Yalçın, Şükran Akça yer aldı.

Yeni dönemde Mustafa Aydın, Ömer Ceyhan ve Dr. Uğur Erdoğan Disiplin Kurulu'na seçilirken, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Özgür Okuyan ve Yasin Kadooğlu Denetim Kurulu'nu oluşturdu.