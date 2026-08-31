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Kacır, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Sanayi katma değerimizi yükseltmek için çalışmayı sürdüreceğiz' mesajını verdi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttığını belirten Bakan Kacır, sanayi sektörünün ise yüzde 2,4 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Bakan Kacır, küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirterek, sanayi sektöründeki yüzde 2,4'lük artışa dikkat çekti.

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