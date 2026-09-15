Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformuna ilk kez Askeri Tip Sertifikası verildiğini açıkladı. Sertifika, HÜRKUŞ-II için düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atıldığını duyurdu. Görgün, Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformuna ilk kez Askerî Tip Sertifikası verildiğini açıkladı.

Söz konusu sertifikasyonun, yerli olarak geliştirilen HÜRKUŞ-II için gerçekleştirildiği belirtildi. Sürecin uluslararası standartlara uygun şekilde ve millî insan kaynağıyla yürütüldüğünü ifade eden Görgün, Türkiye'nin kendi hava araçlarını sertifikalandırma konusunda önemli bir yetkinlik kazandığını vurguladı.

1.790 GEREKSİNİM DOĞRULANDI

HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyon sürecinde kapsamlı teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1.790 gereksinim doğrulanırken, 950 kanıt dokümanı incelendi ve 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Görgün, sürecin yürütülmesine katkı sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik ve TUSAŞ'ın uzmanları ile mühendislerine teşekkür etti.

HÜRKUŞ-II'ye verilen Askerî Tip Sertifikasıyla birlikte Türkiye'nin, kendi geliştirdiği hava platformlarının askerî standartlara uygunluğunu doğrulama ve sertifikalandırma kabiliyetinde önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.