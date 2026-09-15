Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte Sıdıka İncetan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Seyrani Mahallesi'ne kazandırılan Sıdıka İncetan İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Sıdıka İncetan İlkokulu Müdürü Mukaddim Aktaş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşıladığı Başkan Çolakbayrakdar, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

'BAŞARILI YENİ NESİLLERİ İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Programda öğrencilere ve eğitim camiasına hitap eden Başkan Çolakbayrakdar, eğitimin güçlü Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bugün burada ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için inşallah güzel bir eğitim dönemi geçirirler. Bu memleket için, bu ülke için, büyük ve güçlü Türkiye için başarılı yeni nesilleri inşa etmek için bütün öğretmenlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına, özveriyle bu süreci inşa edeceklerine olan güvenimiz tam.' dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının sonunda güzel bir tabloyla karşılaşmayı temenni eden Başkan Çolakbayrakdar, 'İnşallah eğitim sezonunun bu yılın sonuna geldiğimizde, bugünden itibaren başladığımız sürecin şehrimiz için, ülkemiz için ve dünya için güzel günlerin geçtiğine şahitlik ederek hepinize başarılı bir yıl geçirmek dileği diliyorum. Allah'a emanet olunuz, hayırlı günler diliyorum.' ifadelerini kullandı.