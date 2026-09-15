İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sol silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı. 12 ilde 42 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, iki şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve sol terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında toplam 52 kişi tespit edildi.

Şüphelilerden 44'ünün MLKP, 4'ünün TKP/ML-TİKKO, 3'ünün DSİH-Kaldıraç ve 1'inin MKP içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

12 İLDE 42 ADRESE OPERASYON

Yakalanmaları amacıyla İstanbul'da 25, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da ise toplam 17 olmak üzere 12 ilde 42 adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra 1 adet Baretta ibareli tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.