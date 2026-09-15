Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarda kullanılan aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerine ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Düzenlemeyle domuz ve böcek kaynaklı aroma vericilerin kullanımı yasaklanırken, ürünlerin etiketlenmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle aroma vericilerin ve aroma verme özelliği taşıyan bileşenlerin gıdalarda kullanım koşulları, kaynak materyalleri, üretim süreçleri ve etiketleme esasları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemenin temel amacı; tüketici sağlığının ve menfaatlerinin korunması, gıda ticaretinde adil uygulamaların sağlanması ve çevrenin gözetilmesi olarak belirlendi.

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMALARA YASAK

Yönetmelikte tüketiciler açısından dikkat çeken düzenlemelerden biri, domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılamayacağının hükme bağlanması oldu.

Ayrıca aroma vericilerin tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının da önüne geçilmesi amaçlandı. Perakende gıda işletmelerinde tüketici talebi doğrultusunda servis edilen veya ambalajlanan ürünlerde aroma vericilerin yanıltıcı biçimde kullanılması yasaklandı.

'DOĞAL AROMA' İFADESİNE YÜZDE 95 ŞARTI

Yönetmelikle ürün etiketlerinde kullanılabilecek 'doğal' ve 'doğal aroma vericisi' ifadelerine de belirli kriterler getirildi.

Bir aroma vericinin belirli bir gıda, gıda grubu veya bitkisel ya da hayvansal kaynağa atıfla 'doğal' olarak tanımlanabilmesi için, aroma vericiyi oluşturan bileşenlerin tamamının veya ağırlıkça en az yüzde 95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekiyor.

Son tüketiciye sunulacak aroma vericilerde, kullanım amacını belirten 'Gıdada kullanım içindir' veya 'Gıdada kullanımı sınırlıdır' gibi ifadelerin açık ve okunabilir şekilde yer alması zorunlu olacak.

Son tüketiciye sunulmayan aroma vericilerin etiketlerinde ise ürünün tanımı, kullanım koşulları, parti numarası, bileşen bilgileri, üretici veya ithalatçının adı ve adresi, net miktar ile tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi gibi bilgilere yer verilmesi gerekecek.

BAZI AROMA VERİCİLER İÇİN YASAK TARİHİ 31 ARALIK 2026

Yönetmelikle bazı aroma verici maddeler için geçiş süreci de belirlendi. FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 numaralı aroma verici maddeler, 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve gıda üretiminde kullanılamayacak. Bu maddeleri içeren ve söz konusu tarihten önce piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

FL 05.062 ve FL 05.099 numaralı aroma vericiler için de 31 Aralık 2026'dan itibaren kullanım alanlarına sınırlama getirilecek.

İŞLETMELERE 2026 SONUNA KADAR SÜRE

Yeni düzenlemeye tabi gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2026'ya kadar yönetmelik hükümlerine uyum sağlaması gerekiyor.

Bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar ise raf ömürleri boyunca piyasada bulunabilecek.

Yeni yönetmelikteki detaylara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.