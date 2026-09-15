Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ortamının geliştirilmesi, ticari uyuşmazlıkların çözümü ve yargı süreçlerinde reform gündemini değerlendirdi. Gürlek, daha hızlı, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçlar ile atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Gürlek, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için ticari ve iş uyuşmazlıklarında yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik reformlar yapılacağını belirtti. Bu kapsamda ihtisaslaşmanın, dijitalleşmenin ve yargısal kapasitenin artırılmasıyla daha hızlı ve öngörülebilir bir adalet sisteminin hedeflendiğini ifade etti.

YATIRIMCIYA HUKUKİ GÜVENCE VURGUSU

Yatırımcıların hukuki güvencelerinin güçlendirilmesi ve üretim ile yatırımın önündeki engellerin azaltılması için mevzuat çalışmalarının sürdürüleceğini kaydeden Gürlek, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin kullanılmasının da reform gündeminde olduğunu belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve istihdam sağlayan işletmelerin karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara yönelik mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Haksız rekabet yoluyla piyasa düzenini bozan ve suç gelirlerini meşru ekonomiye sokmaya çalışan yapılara karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, hukuk düzeninin ekonomik güvenin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hukuk ve yargı alanındaki ihtiyaçları ve atılabilecek adımları değerlendirdik.



Güçlü ve sürdürülebilir bir: pic.twitter.com/yH6HTyXAKr ÇMO Bursa Şubesi'nden Kuruçeşme raporu İçeriği Görüntüle September 15, 2026

'ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZE KATKI SUNACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü ve yatırımcı güvenini esas alan reformların sürdürüleceğini ifade eden Gürlek, bu çalışmalarla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Gürlek, Türkiye'nin ticari diplomasisine katkılarından dolayı DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.