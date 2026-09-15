TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi için teknik değerlendirme raporu hazırladı.

BURSA (İGFA) - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Bursa Şubesi, Nilüfer ilçesi Kayapa-Kuruçeşme mevkiinde planlanan Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi hakkında teknik değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, Bursa'nın atık yönetiminde uzun yıllardır vahşi depolama modelinden uzaklaşıp entegre ve döngüsel atık yönetimi anlayışına geçtiği hatırlatıldı. Kentin, Demirtaş Depolama Sahası'nın kapatılması, alanın metan gazından enerji üretim tesisine dönüştürülmesi ve Hamitler/Yenikent Düzenli Depolama Alanı ile bu alandaki öncü uygulamalarını sürdürdüğü belirtildi.

KENTTE ATIK YÜKÜ ARTIYOR

Bursa'da günlük katı atık miktarının yaklaşık 4 bin tona ulaştığına dikkat çekilen raporda, Yenikent (Hamitler) Düzenli Depolama Alanı'nın ise yaklaşık yüzde 86 doluluk oranıyla teknik ömrünün sonuna geldiği ifade edildi. İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ve geri kazanım altyapısının bugüne kadar yükü hafiflettiği, ancak yeni bir tesis ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

Raporda, Kuruçeşme mevkiinde planlanan tesisin uzun süredir kent gündeminde olduğu belirtilerek, yer seçiminin kentleşme dinamikleri, çevresel ve hidrojeolojik riskler, nüfus artışı, imar planı revizyonları ve içme suyu altyapılarıyla ilişkisi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle Çınarcık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve isale hatları, güncellenen MTA diri fay hattı verileri, saha eğimi, topografya ve hâkim rüzgâr yönlerinin koku yayılımına etkisi gibi başlıkların bütüncül biçimde ele alınması gerektiği ifade edildi.

'ATIK YÖNETİMİNDE ZAMANLAMA KRİTİK'

ÇMO Bursa Şubesi, atık toplama ve bertaraf sisteminin kesintisiz işlemesinin halk sağlığı açısından hayati olduğuna dikkat çekerek, evsel atıkların 48 saat içinde biyolojik bozunmaya uğrayabildiğini ve bunun koku, sızıntı suyu, patojen ve vektör kaynaklı riskleri artırdığını hatırlattı. Raporda, projenin bilimsel, teknik ve nesnel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, tüm paydaşların ortak akılda buluşmasının Bursa'nın çevre sağlığı ve geleceği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda, ÇMO Bursa Şubesi'nin çevresel geleceği korumaya yönelik idari ve teknik iş birliğine hazır olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, yapım ve işletme süreçlerinin mevzuata ve mühendislik disiplinine uygun şekilde yürütülmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.