Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat manipülasyonu ve haksız kazanç iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 'tarladan markete fiyat yolculuğu'nun mercek altına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden çıkış fiyatları ile tedarikçilere ulaştırılma koşulları incelendi.

BÜYÜK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İNCELEME

Yapılan incelemelerde, bazı büyük tedarikçi firmaların piyasa hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri iddia edildi. Soruşturmada ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarının yukarı yönlü manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda soruşturmanın; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürüldüğü bildirildi.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyon kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Bakan Gürlek, soruşturmaya katkı sağlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ve Ticaret Bakanlıklarına teşekkür etti. Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticinin emeği ve vatandaşın bütçesi üzerinden haksız kazanç sağlanan bir alana dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu çerçevede: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 15, 2026