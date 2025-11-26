Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Rota Hava Sahası (FRA) uygulamasının bu gece itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Sistemle uçuşlar daha kısa, yakıt kullanımı daha düşük ve karbon salınımı azaltılmış olacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında 'Serbest Rota Hava Sahası' (FRA) uygulamasının gece itibarıyla devreye alındığını duyurdu.

Yeni sistemle hava araçları, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında istedikleri rotayı seçebilecek. Bu sayede uçuş süreleri kısalacak, yakıt tüketimi azalacak ve karbon salınımı düşürülecek.

Serbest Rota Hava Sahası uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkânı tanıyan FRA ile uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi.

DHMİ'nin öncülüğünde Eurocontrol ile yapılan anlaşma kapsamında Ocak-Mayıs 2022 döneminde yaklaşık 400 hava trafik kontrolörünün katılımıyla Eurocontrol İnovasyon Merkezinde gerçek zamanlı simülasyonlar gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, test sürecinin önemine dikkati çekerek, 'Bu süreç yeni düzenlemelerin güvenle uygulanmasını, kontrolörlerin sisteme adaptasyonunu, operasyonel güvenlik analizlerinin başarıyla tamamlanmasını sağladı' dedi.

İlk etapta, 2025-2026 kış döneminde gece 23.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sistemin, 2026-2027 kış döneminden itibaren 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 'Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergâhların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak' diye konuştu.