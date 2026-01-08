Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, '4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık' dedi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının yeni yıla rekorla başladığını belirterek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, '4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1.906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık.' açıklamasında bulundu.

DHMİ 2025 yılında Toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, '2025 yılı içerisinde DHMİ toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık' diye konuştu.