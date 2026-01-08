Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışa ve şiddetli rüzgâra karşı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin görev başında olduğunu söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgâr ve etkili yağışa karşı aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için olaylara hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. Sahada görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha sonra Merinos Yerleşkesi'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) geçerek yetkililerle birlikte son durumu değerlendirdi.

Bursa'da etkili olan rüzgârın zaman zaman 140 kilometre hıza kadar çıktığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, aynı anda yoğun yağışların da etkili olmasıyla kent genelinde olumsuzlukların yaşandığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin 200'den fazla aracı ve 500'e yakın personeliyle sahada olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Sürecin en doğru ve zararsız bir şekilde atlatılması için gerekli tüm tedbirleri önceden almıştık. Olumsuzlukları ve vatandaşlarımızın şikâyetlerini ortadan kaldırmak için arkadaşlarımız görevinin başında. Sorunların giderilmesi için hassasiyetimiz en üst seviyededir' dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ SÜREKLİ SAHADA OLACAK'

Bursalıların yoğun rüzgârın etkili olduğu anlarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamasını da tavsiye eden Başkan Mustafa Bozbey, soba kullanan vatandaşlara da seslendi. Karbondioksit zehirlenmelerinin yaşanmaması için sobaları tamamen söndürmeden uyumamalarını, hatta kömür yakmamalarını isteyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Şiddetli rüzgârın ve yoğun yağışların yarın (Cuma) öğleden sonraya kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde arkadaşlarımız sürekli sahada olacak. Halkamızın olumsuz bir durumda bize ulaşmasını, doğru bir şekilde konuyu anlatmalarını ve konumlarını bildirmelerini istiyoruz' diye konuştu.