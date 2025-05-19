Türk Dünyası Tarım Zirvesi, geleceğe yatırım yapan, toprağa sahip çıkan ve tarımda güçlü bir aktör olma hedefiyle Bursa'da vizyoner bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Tarımın stratejik önemini vurgulamak ve Türk Dünyası’nı tarımsal üretimde ortak politikalar etrafında buluşturmak amacıyla, TÜMBİFED (Türkiye Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu) ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, 22 Mayıs Perşembe günü Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları, akademik çevreler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla yapılacak zirvede; tarımsal üretim, ihracat, kalite, dijitalleşme ve katma değerli çözümler gibi kritik başlıklar ele alınacaktır.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu zirvenin sadece bir toplantı değil, geleceğe dair kararlı bir duruş olduğunu belirterek, "Tarım artık yalnızca üretim değil, ülkelerin bekâsını belirleyen stratejik bir güç alanıdır. 10-20 yıl sonra ‘keşke’ dememek için; bugün, STK’lar, akademik dünya, çiftçi ve tüccar kesimiyle birlikte ortak akılla önleyici ve düzeltici politikalar geliştirmek zorundayız. Türk Dünyası’nın sahip olduğu geniş tarım potansiyeli, bilgi ve tecrübe ile desteklenirse küresel ölçekte bir avantaja dönüşebilir. Bu zirvede, önümüzdeki 10 yılın tarım vizyonunu ortaya koyacağız" diye konuştu.

Hüsrev ayrıca, TÜMBİFED olarak akademi ile iş birliğini önemsediklerini belirtti.

Zirvede; tarımsal ihracat, coğrafi işaretli ürünler, yapay zekâ destekli üretim teknolojileri, sürdürülebilir bitkisel üretim, hayvancılık, sağlıklı toprak yönetimi, yeni muhafaza ve lojistik teknolojileri, tarımda iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok başlıkta uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumların gerçekleştirmesi bekleniyor.