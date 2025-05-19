Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından kadın girişimciliğini küresel ölçekte desteklemek amacıyla hayata geçirilen KAGİDER Global platformunun ikinci buluşması, Londra’daki tarihi Lansdowne Club’da gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Tanıtım toplantısı ve ilk buluşması Mart ayında New York’ta 100'e yakın katılımcı ile yapılan platformun Avrupa lansmanı ise Londra’da gerçekleşti. Londra’daki tarihi Lansdowne Club’da düzenlenen buluşmaya 158 kişi katıldı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ve Başkan Yardımcısı Şila Gök ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, Londra'da yaşayan Türk kadın girişimciler, üst düzey yöneticiler ve akademisyenleri bir araya getirerek, sınırların ötesine geçen bir dayanışma ortamı sundu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların iş dünyasındaki varlığının yalnızca ekonomiye değil, topluma, dönüşüme ve kalkınmaya da önemli katkılar sunduğunun farkında olduklarını belirterek, Londra’da kurulan bağların, gelecekte güçlü iş birliklerine ve uluslararası ortak projelere dönüşeceğine yürekten inandığını söyledi.

Katılımcılar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecekteki iş birlikleri ve ortak projeler için heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Buluşmada, iş kadınlarının yaratıcılığını, liderlik potansiyelini ve ekonomik katkısını küresel arenada artırmaya yönelik stratejiler ele alındı.