Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldiğini duyurdu. 2002’deki 17. sıradan 6 kat büyüyen filonun 2 bin 203 gemiye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, 5 limanın için dünya 100'ünde yer aldığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla denizcilerle bir araya geldi.

“Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız” temalı etkinlikte, Türkiye’nin denizcilik sektöründeki yükselişini vurgulayan Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın stratejik konumunu anımsatarak, "Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki ticaretin anahtarıyız. Denizcilik, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır” dedi.

2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88’inin denizyoluyla gerçekleştiğini, Türkiye’de dış ticaretin yüzde 86’sının bu yolla yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, limanlarda elleçlenen yük miktarının 2002’den beri yüzde 180, konteyner miktarının yüzde 443 arttığını ifade etti. 2024’te konteyner elleçlemesi 13,5 milyon TEU’ya, Ocak-Ağustos 2025’te ise yük miktarı 367 milyon tona ulaştığını, konteyner elleçlemesinin yüzde 3,5 artarak 9,4 milyon TEU olduğunu açıkladı.

5 LİMANIMIZ DÜNYA 100’ÜNDE

Bakan Uraloğlu, Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve ilk kez listeye giren Aliağa limanlarının dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında yer aldığını vurgulayarak, bu çalışmaların Türkiye'nin küresel gücünü tescil ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Türk deniz ticaret filosunun 2002’de 8,9 milyon dedveyt ile 17. sıradayken, 2025 ilk yarısında 2.203 gemiye ve 53,1 milyon dedveyt kapasitesine ulaşarak 10. sıraya yükseldiğini müjdeledi. “Bu, 6 kat büyüme demek! Türk denizciliğinin gücünü ortaya koyan bir başarı" diyen Bakan Uraloğlu, hedeflerini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Bu arada 25 Eylül Dünya Denizcilik Günü’nü kutlamak için akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüleri ile ilk kez Çamlıca Kulesi’ni mavi ışıkla aydınlatacaklarını duyuruldu.