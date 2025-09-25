İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent gündemindeki atık yönetimi ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kamuoyunu yakından ilgilendiren çevre ve yapılaşma konularına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Tugay, Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatıldığını, geçici kullanım izninin 31 Ekim’e kadar sürdüğünü ve bu sürede alternatif alanların tahsisi için ilgili kurumlarla iş birliği yürütüldüğünü ifade etti.

“SİYASET ÜSTÜ BİR KONU”

Günlük 5.500 ton atığın bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, “Atık yönetimi halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından siyaset üstü bir konudur. Bu sürecin çözümü için tüm kurumlarla ortak çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KOOPERATİF SÜRECİ

Kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili iddialara da yanıt veren Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir makama şikayette bulunmadığını, kooperatiflerin inşaat sürecinin durdurulmasının keyfi değil, Sayıştay ve bakanlık müfettişlerinin uyarıları doğrultusunda alındığını belirtti. “Biz bu binaları hak sahiplerine teslim etmek için çalışıyoruz. Kamu zararı oluşmaması adına sorumluluk alıyoruz” dedi.

“HAYATİ SORUNLAR SİYASETE KURBAN EDİLMESİN”

Tugay, çevre sorunlarının ve kentsel dönüşüm süreçlerinin siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “İzmir’in geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Herkesin katkısına açığız, yeter ki çözüm odaklı olalım” ifadelerini kullandı.