Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin turizm destinasyonlarından biri olan Boztepe’ye ulaşım sağlayan Boztepe-Orhaniye grup yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi kentin turizm destinasyonlarından biri olan Boztepe’ye ulaşım sağlayan Boztepe-Orhaniye grup yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi belirlenen program çerçevesinde altyapısı tamamlanan mahalle ve grup yollarında standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını aralıyor. Bu kapsamda Boztepe-Orhaniye grup yolunda çalışan ekipler 1.3 km’lik güzergahı sıcak asfalt ile buluşturuyor.

Ordu’nun misafir odasına ulaşım sağlayan alternatif güzergahlardan biri olan yolun 700 metresinde çalışmalar tamamlandı. Kalan güzergahta da çalışmalar tamamlanarak kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulacak.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan hizmeti memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“Öncelikle Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey’e teşekkür ediyoruz. Yolumuz asfaltlıyor. Yolumuz Boztepe’ye çıkan araçların çoğunlukla kullandığı, navigasyonun Boztepe’ye ulaşım sağlaması için gösterdiği bir yol. Bu saatten sonra inşallah rahat edeceğiz. Mahallemize güzellik geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”