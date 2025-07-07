Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, rayiç değer artışları ve emlak vergisi iddialarına yanıt verdi; “Yüzde 3 bin artış yalan, süreci yasa belirler, siyasi istismaya izin vermeyiz” dedi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, rayiç değer artışları ve emlak vergisiyle ilgili kamuoyunda yayılan iddialara açıklık getirdi.

Bazı çevrelerin halkı yanlış bilgilendirerek Mudanya’ya ve ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Başkan Dalgıç, “Rayiç bedellerini belediyeler keyfi belirlemez. Süreci yasa ve komisyonlar yönetir, geri çekme yetkimiz yok, siyasi istismaya izin vermeyiz” dedi.

Rayiç bedellerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre Takdir Komisyonları tarafından belirlendiğini açıklayan Başkan Deniz Dalgıç, komisyonlarda belediye temsilcisi, mahalle muhtarı, Tapu Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi yetkililerinin yer aldığını, nihai onayın ise Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geldiğini vurgulayarak, belediyenin değiştirme yetkisi olmadığını belirtirken, düzeltme için tek yolun yargı olduğunu söyledi. Dalgıç, askıya çıkarılan bedellerin 2025 için değil, 2026 Mayıs’ından itibaren geçerli olacağını kaydetti.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yüzde 700’den 3 bine varan artış iddialarını yalanlayan Başkan Dalgıç, “Bu abartılarla vatandaşın aklı karıştırılıyor. 1.000 TL’lik artış, emlak vergisine sadece 2 TL yansır. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar zaten muaf,” dedi. Gerçek piyasa değerlerine uygun belirlenmeyen rayiçlerin vergi kaybı ve kayıt dışılığa yol açacağını, bu durumun kamu hizmetlerini zayıflatacağını ifade etti.

Kaynak kısıtlamalarına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Dalgıç, “CHP’li belediyelerin yetkileri kısıtlanıyor ama biz geleceği planlıyoruz. Sosyal alanlar, çocuk merkezleri ve altyapıyla Mudanya’nın geleceğine sahip çıkıyoruz. Belediyecilik hamasetle değil, şeffaflık ve akılla yapılır” diye konuştu.Kimsenin mağdur edilmeyeceğini, siyasi malzeme yapılmasına izin verilmeyeceğini ekleyen Dalgıç, halkı gerçek dışı iddialara itibar etmemeye davet ederek, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yola devam edeceklerini vurguladı.