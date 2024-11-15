Turizm yatırımlarının en önemli uluslararası platformlarından Tourism Investment Forum – TIF 2024 için geri sayım başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığı, Questex iş birliğinde ve Akbank ana sponsorluğunda düzenlenecek TIF 2024, sektörün en etkili küresel isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tekrar katılım oranında yüzde 80 gibi bir seviyeye ulaşan prestijli forum, bu yıl katılımcı sayısında yine rekor kırmaya hazırlanıyor.

Bu yıl bin üzerinde üst düzey katılımcıyı ağırlaması beklenen TIF 2024’te; 26 farklı oturumda 90’ın üzerinde üst düzey konuşmacı, turizm ve yatırımların geleceğini masaya yatıracak.

TIF 2024; seyahat ve turizm yatırımları için geleceğe dair stratejilerden finans, trendler, lüks ve yaşam tarzı markalarına, kültür ve sanattan sağlıklı yaşam ve medikal turizme kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacak.