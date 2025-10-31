TÜİK verilerine göre, Temmuz-Eylül döneminde Türkiye'nin turizm geliri 24 milyar 257 milyon dolar oldu. Ziyaretçi sayısı da yüzde 1,9 artışla 23,6 milyonu geçti. Ziyaretçiler yüzde 73,8 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla geldi. Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6 olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre sağlık harcamaları yüzde 20,3 arttı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül dönemi) ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak gerçekleşti.

Toplam turizm gelirinin 24 milyar 46 milyon doları ziyaretçilerden, 211 milyon doları ise transfer yolculardan elde edildi. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların toplam turizm gelirindeki payı yüzde 16,1 oldu.

Ziyaretçilerin harcamalarının 15,98 milyar doları kişisel, 8,07 milyar doları paket tur harcamalarından oluştu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 11,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sağlık harcamaları yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3 ve yeme-içme harcamaları yüzde14,8 arttı.

ZİYARETÇİ SAYISI 23,6 MİLYONA YÜKSELDİ

Üçüncü çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 1,9 artışla 23 milyon 639 bin 736 kişiye ulaştı. Bunların 3 milyon 438 bini yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oldu.

Ziyaretçilerin ortalama gecelik harcaması 100 dolar, yurt dışı ikametli vatandaşların ise 64 dolar olarak hesaplandı. En çok harcama yapılan kalemler arasında yeme-içme (yüzde 19,9) ve uluslararası ulaşım (yüzde 11,1) öne çıktı.

Ziyaretçilerin yüzde 73,8'i 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler', yüzde 17,3'ü 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla Türkiye'ye geldi.

TURİZM GİDERİ 2,48 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının turizm gideri yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde 3 milyon 383 bin kişi yurt dışına çıktı ve kişi başına ortalama 733 dolar harcama yaptı.