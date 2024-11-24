KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyor. Kandıra bölgesinde faaliyet gösteren Kandıra Turizm Derneği’nin isteği üzerine açılan ilk yardım kursu tamamlandı. 3 gün süren eğitimlerde herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durum esnasında olay yerinde ilk olarak yapılması gerekenler, sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyici ilk müdahale şekilleri, tıbbı araç ve gereç aramaksızın mevcut imkânlarla yapılabilecek ilaçsız uygulamalar konusunda bilgiler verildi.

TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI

Temel ilk yardım eğitiminin verildiği temel ilk yardım kursunda Kandıra Turizm Derneği üyelerine; ilk yardımın temel ilkeleri, solunum yoluyla tıkanmalar, temel yaşam desteği, yaralanmalar, kanamalar, zehirlenmeler, kırık, çıkık, burkulma, suda boğulma ve diğer acil durumlar uygulamalı olarak anlatıldı.

MEB ONAYLI SERTİFİKA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın verileceği kursta özellikle ilk müdahalenin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı. Kandıra KO-MEK kurs merkezinde gerçekleştirilen eğitimde kursiyerler sık sık uygulama yaparak öğrenme fırsatı buldu.

BAŞKAN GÜNEŞ’TEN KO-MEK’E TEŞEKKÜR

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş yaptığı konuşmada, “KO-MEK’ten turizm çalışanları olarak bize ilk yardım eğitimi vermeleri için talepte bulunduk. Eğitime güzel katılım oldu. Bölgemizde deniz turizmi olduğu için birçok boğulma tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Biz de bu konuda bilinçlenmek için KO-MEK’ten yardım aldık” ifadelerini kullandı.

“KO-MEK SAYESİNDE ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ”

Eğitime katılan ve bölgede konaklama turizmi işleten esnaflardan Murat İnanç ise, “Turizm işletme belgesinde gerekli olan ilk yardım belgesini alabilmek için KO-MEK’ten destek istedik. Bize hemen özel bir sınıf oluşturarak kursu başlattılar. Daha önce herhangi bir kazada ilk yardımda bulunmadım ama bu kurs sayesinde artık daha bilinçli bir esnaf olmuş olduk” açıklamasını yaptı.

İLK MÜDAHALENİN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Bir diğer esnaf Eyüp Özcan ise konuşmasında, “Turizm otelcilik ve konaklama sektöründe çalışıyorum. Bu sektöre katkıda bulunabilmek için ilk yardım kursu almamız gerekiyordu. Bize bu kursu verdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önce çalıştığım yerlerde birçok kaza ile karşılaştık ama şimdi öğrendiklerimizle o zamanlar bilinçsiz müdahalede bulunduğumuzu anladık. KO-MEK sayesinde artık bu tür olaylar karşısında daha bilinçli ve daha tedbirli olacağımıza inanıyorum” dedi.