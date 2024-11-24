ANTALYA (İGFA) - Emekli öğretmenler, kumbaraları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel olarak hazırladı ve Öğretmenler Günü öncesinde kreşi ziyaret etti.

Meslekleri boyunca yüzlerce çocuğun hayatına dokunan öğretmenler, “Öğretmenler Günü’nde alabileceğimiz en büyük hediye, çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek” diyerek duygularını paylaştı.

Boyaları ve desenleriyle dikkat çeken kumbaralar, kreş öğrencilerinde büyük sevinç yarattı. Hediyelerini alan minikler, öğretmenleriyle el ele şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

Ziyaretin sonunda emekli öğretmenler, bugüne kadar kutladıkları en anlamlı Öğretmenler Günü’nü yaşadıklarını dile getirdi.

“Yıllarca öğrencilerimizle kurduğumuz bağ, bizi bugün de ayakta tutuyor. Miniklerin neşesi, bizim için en kıymetli ödül” diyen öğretmenler, hem duygulu hem de keyifli bir gün geçirmenin mutluluğuyla kreşten ayrıldı.