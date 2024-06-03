Trakya Gazeteciler Derneği’nin ; tüm gazetecilere açık olan “Turizm Elçisi Tarihi Ciğerci Bahri Dinar Gazetecilik Ödülleri Yarışması” başlıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Turizm Elçisi Tarihi Ciğerci Bahri Dinar Gazetecilik Ödülleri Yarışması'na geri sayım başladı. Yarışmaya 01 Ocak 2023 ile 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında yayınlanan eserler katılabilecek. Yarışma için 03 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında ki başvurular kabul edilecek.

Yarışma, Bahri Dinar’ı anlatan en iyi haber özel ödülü, Ulusal Haber, Yerel Haber, Sayfa Düzeni ve Haber Fotoğraf olmak üzere 5 dalda yapılacak.

TGD’den yapılan açıklamada, “TGD olarak gazetecilerin mesleki başarılarını ödüllendirmek amacıyla Tüm gazetecilere açık olan Turizm Elçisi Tarihi Ciğerci Bahri Dinar Gazetecilik Ödülleri Yarışması düzenledik.

Bu yarışmada Turizm Elçisi Tarihi Ciğerci Bahri Dinar’ı anlatan en iyi haber özel ödülüne 5.000 TL., Ulusal Haber, Yerel Haber, Sayfa Düzeni ile Haber Fotoğraf Birincilerine 4.000, İkincilere 2500 ve üçüncülere de 1.750 TL.Ödül verilecek” denildi.

Yarışma için 03-12 Haziran 2024 tarihleri arasındaki başvurular kabul edilecek ve yarışmadaki eserler Jürinin değerlendirilmesine tabi olacak ve her dalın birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecek.