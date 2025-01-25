Fuar İzmir’de düzenlenen “Turizm Denilince İzmir” söyleşine konuşmacı olarak katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryemana Otoparkı sürecine değinerek; “Yürütmeyi durdurma davasını açtık, nöbetimiz de devam ediyor” dedi.İZMİR (İGFA) - Fuar İzmir’de düzenlenen Horeca İzmir Fuarı’nda düzenlenen “Turizm Denilince İzmir” söyleşine konuşmacı olarak katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, nöbeti süren Meryem Ana Evi Otoparkı ile ilgili son süreci anlattı. Söyleşinin moderatörülüğünü yapan Gazeteci Nedim Atilla, Efes Selçuk’un birbirinden farklı dönemleri ve farklı inançları tek bir karede barındıran bir zenginliği olduğuna vurgu yaparak; “Ben dostlarımı Efes Artemis Tapınağı’nın önüne götürürüm ve derim ki; şuradan bir fotoğraf çekin. Çünkü bu fotoğrafı dünyada bir başka yerde çekemezsiniz. En önde antik çağın 7 harikasından biri, bir pagan tapınağı Efes Artemision, Aydınoğlu Beyliği’nden kalmış olan İsabey Camii ve biraz daha bakarsanız yukarıya doğru, Hazreti İsa'nın en yakınındaki isimden, Aziz Yuhanna’dan adını alan müthiş o kalenin içindeki zenginliği görürsünüz. Biraz arkaya doğru gittiğinizde de eski yapıların içinde Selçuk Yahudilerinin eski sinagogunu görürsünüz. Yahudi anlayışı, Hıristiyan anlayışı ve Müslümanlık. Bütün tapınakları tek fotoğrafta dünyada sadece Selçuk'ta sığdırabilirsiniz” dedi.

EFES SELÇUK’A, SELÇUK İZMİR’E AİT

Selçuk’un Efes ile Efes Selçuk’un da İzmir ile bir bütün olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Ben aynı zamanda marka patent vekiliyim. Bu sebeple gelir gelmez ilk yaptığım şey, Efes Selçuk tabirini kullanmaktı. Efes’in hep Kuşadası’na bağlı olduğu düşünüldü. Oysa Efes Selçuk’a yani İzmir’e ait bir değer tıpkı Pamucak Sahili gibi. Efes Selçuk bir sahil şehridir. İnsanlara sorduğunuz zaman oradaki sahil sizin mi derler herkes yine orayı da Kuşadası zannederler. Oysa 11 km kesintisiz bir sahilimiz vardır Efes Selçuk'ta ve o da İzmir'e aittir. Türkiye’ye herhangi bir yabancı ziyaretçinin gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda Efes’i ziyaret etmeden gidebileceği herhangi bir durum olmadığını düşünüyorum” dedi.

İLHAMIMIZI ÖZ DEĞERLERİMİZDEN ALIYORUZ

Ören yeri gelirlerinin yerelde kalmasının yerel halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin üretilmesi açısından gerekli olduğuna değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "İlhamımızı, Efes Selçuk’un öz değerlerinden alıyoruz. Sonuç itibariyle o öz değerlerden aldığımız ilhamı da tekrardan geri dönüp mücadele etmekse mücadele etmek, direnmekse direnmek ama sonuna kadar devam edeceğimiz bir süreçte kullanıyoruz. Meryem Ana Evi otoparkı 1970’li yıllardan beri Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Ören yerlerine giriş bedellerinin yüzde 40’ı yerele kalırken yıllar içinde değişen mevzuatlarla bu gelir yüzde 5’ düştü. Bu yüzde 5’lik kısımda bütün şehir yasası gereği büyükşehir belediyesine gidiyor sonrasında da çan eğrisine göre nüfus sayısına göre dağıtılıyor. Efes Selçuk da 26.sırada ve bize en son bu paydan, 2019 yılında 1.948 lira 46 kuruş geldi. Son olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı “Meryem Ana Evi otoparkının girişini biz alacağız ve otoparkını da biz işleteceğiz” dedi. Biz de yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. Nöbetimiz de sürüyor” diyerek süreçle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi.

HEP BERABER LOBİMİZİ OLUŞTURACAĞIZ

İzmir’in tüm ilçelerinin kültürel, tarihi değerleri, doğal güzellikleri bakımından ayrı bir değer olduğuna vurgu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, turizm paydaşlarının birlik içinde bir program dâhilinde ilerlemesinin İzmir adına büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Başkan Sengel; “Çeşme ne zaman yapıyor Alaçatı Ot Festivali’ni belli. EFEST’in yapılacağı tarihler belli. Efes Antik Kenti’nde Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen konserlere bir sürü turist geliyorsa aynı gün içerisinde Çeşme’ye o turisti nasıl çekeriz? Demem o ki her şeyimiz var, lobimizi de biz hep beraber oluşturacağız” dedi.