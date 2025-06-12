Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferini 13 Haziran Cuma günü gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi adıyla işletilecek özel trenimiz ile ilk seferine 13 Haziran 2025’te çıkacak. Trenimiz yolculara Batı Karadeniz’in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkânı sunacak.” ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI 8 SEFER DÜZENLENECEK

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak olan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren Ankara’dan cuma akşamı 21.25’te hareket edecek. Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice’de 4 saatlik bir mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55’te başlayacak. Pazar günü Çerkeş’te 2 saat, Çankırı’da 5 saat ve Kalecik’te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02’de Ankara’ya varacak.

Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım 2025 tarihlerinde hareket edecek trenin son seferi Zonguldak’tan 15 Kasım 2025 tarihinde hareket edecek.