İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’da devam eden Örnekköy Kentsel Dönüşüm alanında inceleme yaparak projedeki son durum hakkında bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’da Örnekköy Kentsel Dönüşüm alanında süren çalışmaları yerinde inceledi. Yüzde 100 uzlaşı, belediye garantörlüğü ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle Türkiye’ye örnek şekilde yürütülen süreç hakkında Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik’ten bilgi alan Başkan Tugay’a saha gezisinde bürokratlar ve şirket yöneticileri de eşlik etti. Sadece yeni binaların yapılmasına değil, kaliteli bir yaşam sunacak alanların oluşturulmasına da imkan tanıyan projenin yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Tugay, sürecin aksatılmadan en hızlı şekilde tamamlanması gerekliliğine vurgu yaptı. Ayrıca önceki dönem kooperatifler vasıtasıyla yürütülen ancak iş programına uygun ilerlemeyerek durma noktasına gelen Karşıyaka Örnekköy 3. ve 4. Etap için İZBETON AŞ tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yapılarak çalışmalar yeniden başlatılmıştı. Saha gezisinde sözleşmede belirlendiği gibi bin 18 bağımsız bölümün en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İZMİR’İN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE HIZ KESİLMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını hak sahipleri ile uzlaşma sağlayarak yerinde dönüşüm modeliyle yürütüyor. Belediyenin, kamu görevi ve disiplini içinde sürdürdüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlarla yatırımcı sürecin hiçbir aşamasında karşı karşıya gelmiyor. Belediye, vatandaşların ve yatırımcıların haklarının korunması için taraflar arasında garantör olarak yer alıyor. Bu kapsamda; Uzundere 1. ve 2. Etap, Örnekköy 1. ve 2. Etap olmak üzere toplam bin 150 bağımsız bölümün yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Örnekköy 5. Etap (585 bağımsız bölüm), Ege Mahallesi 1. Etap (714 bağımsız bölüm), Gaziemir Aktepe-Emrez 2. Etap (261 bağımsız bölüm) olmak üzere toplam bin 560 bağımsız bölümün yapımına devam ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON AŞ arasında imzalanan 4 adet protokol ile Örnekköy 3. ve 4. Etap (1018 bağımsız bölüm), Aktepe Emrez 1. Etap (291 bağımsız bölüm), Uzundere 3. Etap (1622 bağımsız bölüm), Uzundere 4. Etap (1307 bağımsız bölüm) olmak üzere toplam 4 bin 238 bağımsız bölümün yapımı başlatıldı. İZBETON AŞ protokoller ile yükümlülüğünde bulunan yapım etaplarını yapı kooperatiflerine devretti. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatifler tarafından iş programına uygun yürütülmeyerek durma aşamasında olan etaplarda inşaatların tamamlanmasını temin etmek üzere çalışmalarına hız verdi. Örnekköy 3. ve 4. Etap’ta olduğu gibi Aktepe-Emrez I. Etap, Uzundere 3. Etap ve Uzundere 4. Etap inşaatların başlatılarak hızla tamamlanması için ihale hazırlık süreci devam ettiriliyor.

Kentsel dönüşüm alanlarında sürdürülen yapım etapları kapsamında bulunan hak sahiplerine 12 bin TL aylık kira yardımı ödemesi yapılıyor.