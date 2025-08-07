TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde üretilen 2400 HP gücündeki TLM16V185 dizel motor, 16 silindirli V90° yapısı ve 11280 Nm torkuyla lokomotiflere yüksek performans sağlıyor. Yerli üretim motor, marin ve enerji üretiminde de öne çıkıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde geliştirdiği TLM16V185 dizel motoruyla yerli sanayide yeni bir başarıya imza attı.

2400 HP güç üreten 4 zamanlı motor, V90° silindir yapısı ve 16 silindiriyle 11280 Nm tork sunarak demiryolu araçlarına üstün bir performans kazandırıyor.

Lokomotifler için özel olarak tasarlanan TLM16V185, aynı zamanda marin ve enerji üretim uygulamalarında da yüksek verimlilik sağlıyor.

Yerli üretim avantajıyla yedek parça erişimi ve bakım kolaylığı sunan motor, uzun ömürlü performansıyla dikkat çekiyor.

TÜRASAŞ, bu motorla Türkiye’nin raylı sistemler ve enerji sektöründeki yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRASAŞ’ın sosyal medya paylaşımında vurgulanan “yerli üretim gücü” ve kalite, sektörde fark yaratacak bir adım olarak değerlendiriliyor.