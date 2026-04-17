ANKARA (İGFA) - TÜRASAŞ, milli savunmaya yönelik yerli üretim projeleri kapsamında 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üreteceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, tamamen yerli ve millî imkânlarla üretilecek vagonların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılacağı ve operasyonel kabiliyeti artırarak daha güvenli lojistik destek sağlayacağı belirtildi.

TÜRASAŞ'tan yapılan paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sunduğunu vurgulayarak, stratejik projelerle milli savunmanın güçlendirilmesine devam edileceğinin altı çizildi.

Milli Savunmaya Yerli Vagon Desteği



Yerli ve millî imkânlarla üreteceğimiz 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu ile ordumuzun akaryakıt ve ikmal operasyonlarını daha güçlü ve güvenli hale getirmesine katkı sağlayacağız.



Teknolojimizin stratejik gücüyle milli savunmamıza: pic.twitter.com/sBiNDLBhrY — TÜRASAŞ (@turasasgm) April 17, 2026