TÜRASAŞ, yerli ve millî imkânlarla üretilecek 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikmal kapasitesini güçlendireceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - TÜRASAŞ, milli savunmaya yönelik yerli üretim projeleri kapsamında 41 adet ZACENS tipi sarnıç yük vagonu üreteceğini duyurdu.

Malatya'yı cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
İçeriği Görüntüle

Yapılan açıklamada, tamamen yerli ve millî imkânlarla üretilecek vagonların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ve ikmal operasyonlarında kullanılacağı ve operasyonel kabiliyeti artırarak daha güvenli lojistik destek sağlayacağı belirtildi.

TÜRASAŞ'tan yapılan paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sunduğunu vurgulayarak, stratejik projelerle milli savunmanın güçlendirilmesine devam edileceğinin altı çizildi.

Kaynak: RSS