Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin millî eğitim müdürüyle yaptığı toplantıda okul saldırıları sonrası yaralıların durumu ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin millî eğitim müdürüyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okulda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin son durum ele alındı. Bakan Tekin, toplantının başında Asım Sultanoğlu ve Erhan Baydur'dan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Bakanlık birimleri tarafından yürütülen psiko-sosyal destek çalışmaları ve alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İl Milli Eğitim müdürlerine, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle sürekli iletişim halinde olunarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatının verildiği çevrim içi görüşmede, yaşanan saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Tekin, eğitim camiasına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini yineledi. Tekin, 'Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullanarak, çocukların devlet ve milletle bağını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakanlık tarafından olayın tüm boyutlarıyla değerlendirildiği, alınacak yeni tedbirlere ilişkin çalışmaların sürdüğü ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.